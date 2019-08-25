25 Ağustos 2019 Pazar 18:34:24 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:37:49
Antakya'da zeytinlikte çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 hektar alanda zarar oluştu.
Merkeze bağlı Karlısu mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 6 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 3 hektar alan zarar gördü.
(AA)
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