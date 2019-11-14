Anneye son görev

Burada düzenlenen törende, Süzer'in eşi Mustafa Süzer’in 6.5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal’e annesinin tabutunu göstererek “Bak oğlum, annen bunun içinde yatıyor” demesi cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında, babasıyla en ön safta yer alıp, yanındakilere bakarak, namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu teskin etti. Hemşire Özlem Süzer’in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Süzer'in oğluna daha fazla vakit ayırabilmek için Burdur'a tayinini istediği öğrenildi.