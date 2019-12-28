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28 Aralık 2019 Cumartesi 17:49:23 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 17:51:19

Annesinin oturma eylemi sayesinde sıcak yuvasına kavuştu

Annesi Hüsniye Kaya'nın evlat nöbeti sayesinde 5 yıl aradan sonra yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, "Ben ilk kaçma planı yaptığımda aklıma annemin yemeklerini çok özlediğim geldi." dedi.

Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde 5 yıl aradan sonra sıcak yuvasına kavuşan 14 yaşında dağa kaçırılan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 yıl sonra yeniden sıcak yuvasına kavuşan Mekiye Kaya, annesi Hüsniye, babası Hüseyin Kaya ve kardeşleriyle hasret gideriyor.

"Ailem hep aklımdaydı"

Mekiye Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Beni kandırarak götürdüler. Gittim oraya, yaşamı ve zorlukları gördüm. İlk gittiğimde zorlandım. Kaçma planları yapıyordum. Ama korku vardı, yapamıyordum. İyi ki aileme kavuştum. Orada hep ailem aklımdaydı. Ben ailemi televizyonda gördüm. İçim yandı, parçalandı. 'Gideceğim' dedim. Gece vaktinde kapıyı açtım ve kaçarak teslim oldum."

"Askerler, bana ağabeyim gibi baktı"

Terör örgütünün sürekli, "Teslim olursanız kötü muamele ve işkenceye maruz kalırsınız" şeklinde propaganda yaptığını vurgulayan Kaya, bunun doğru olmadığını aktardı.

Kaya, "İşkence yapacaklar, diyorlardı. Çok kişi kaçmak istiyor. Ama o korkuyla kaçamıyorlar. Örgütün propagandası doğru değil. Türk askeri işkence yapmıyor. Tam tersine bana ağabeyim gibi baktılar aileme kavuşuncaya kadar." diye konuştu.

Terör örgütünden kaçma planları yaparken annesi, babası ve ailesiyle ilgili hayaller kurduğunu belirten Kaya, şöyle dedi:

"İlk kaçma planı yaptığımda aklıma annemin yemeklerini çok özlediğim geldi. Babamın kokusunu çok özlemiştim. Beni bir yerlere götürmesini ya da ben ona telefon açınca bakkaldan bana bir şeyler getirmesini çok özlemiştim. Ailemde herkesi çok özlemiştim. İyi ki oradan kaçıp geldim. İnşallah oradaki küçük çocuklar da benim gibi ailelerine kavuşurlar. İnşallah eylem yapan anneler de çocuklarına kavuşur."

Kaya, kendisi gibi terör örgütünden kaçıp teslim olanların psikolojisinin düzelmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine iş imkanı sağlamasını istediğini anlattı.

"Onu kokladım"

Anne Hüsniye Kaya da kızına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onların sayesinde kızıma kavuştum. Kızım lahmacun, döner ve kebabı çok seviyor. Ona bugün lahmacun, yarın kebap yapacağım. Sonraki gün de döner alacağım. Her gün sevdiği bir yemeği getireceğim. Kızımın geleceğine, ona yemek yapacağıma inanmıyordum. Ama çok şükür geldi, ona kavuştum. Kızımı çok özledim, onu kokladım, çok mutlu oldum. İnşallah o anneler de orada oturmaya devam edecek. Ben de anneyim, çok eziyet çektim, acı gördüm. Onların yanlarına gideceğim ve destek vereceğim. İnşallah onların çocukları da gelecek. Anneler gelin, destek verin, çocuklar sizi görüp gelecek. Ben Mekiye'ye kavuştum. İnşallah hepiniz de çocuğunuza kavuşursunuz."

Baba Hüseyin Kaya da "Daha önce 'Nasıl kızıma kavuşurum, nasıl gelecek?' diyordum. 5 senedir o düşüncedeyiz. Şimdi yanımızda olduğu için çok mutluyum. Devletimizden Allah razı olsun. Bu sabah kahvaltıyı beraber yaptık, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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