Annesinin hastanede terk ettiği bebek yaşama tutunamadı

İsmi öğrenilemeyen genç kadın, hamileliğinin 26. haftasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde erken doğum yaptı.

Yaklaşık 1000 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Anne ise tedavisinin ardından ayrıldığı hastaneye bir daha dönmedi.

Bebeğin hayata tutunabilmesi için yoğun gayret sarf eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu ile sağlık görevlileri, 44 gün boyunca bebekle yakından ilgilendi.

Bu sürede ağırlığı bin 600 grama çıkan bebek yaşama tutunamadı.

Doç. Dr. Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, bebeğin 26 haftalıkken normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Bebeğin kuvöze alındığını anlatan Abbasoğlu, hastaneden ayrılan anne ile iletişime geçtiklerini ancak bebeği istemediğini belirttiğini aktardı.

Annenin 44 gün boyunca hastaneye hiç gelmediğini ifade eden Abbasoğlu, "Bebeğimize anne sütü hiç gelmedi. Hemşire arkadaşlarımız ve asistanlarımız ile bebeğin bakımını üstlendik. Bebeğimiz hayata daha fazla tutunamadı." diye konuştu.

AA