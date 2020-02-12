Annesini döven sarhoş ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de aile içi bir trajedi yaşandı. Acıpayam ilçesinde annesini darp ettiği iddiasıyla ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da inşaat işçiliği yapan Kemal K., bir hafta izin alarak ailesini ziyaret için memleketine geldi. Her gece alkol alarak annesini darp ettiği ileri sürülen Selman K., dün gece saatlerinde alkol alarak eve geldi. Anne Esma K. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı.
Tartışmada Selman K., annesini darp etmeye başlayınca olaya kardeşi Kemal K. müdahale etti. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesi Selman K. bıçak alarak kardeşinin üzerine yürüdü. Ağabeyinin elinden bıçağı alan zanlı, ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Selman K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kemal K. ise öğle saatlerinde jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. Otopsi için Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Selman K.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Selman K.'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Acıpayam ilçesi Aladdin Mahallesi mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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