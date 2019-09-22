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22 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 01:07:27

Annelerin direnişine anlamlı destek! Kandil'e birlikte meydan okudular

44 ailenin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemi 20. gününe girdi. PKK’lı teröristlerin Kulp’ta katlettiği orman işçilerinin aileleri, evlatları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araçta şehit olan 7 işçinin aileleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Eylem yapan ailelerin alkış ve “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla karşıladığı şehit aileleri, desteklerini iletti.

‘AHMET TEK EVLADIMIZDI’

Kadınların birbirlerine sarılmaları sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kulp’taki saldırıda şehit olan Ahmet Ay’ın tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Taat Ay’ı nöbet tutan anneler teselli etti. Saldırıda oğlu Ahmet Ay’la 4 yakınını kaybeden Kutbettin Ay, “90 yılında yine evimize baskın düzenlediler. 5 kişiyi katlettiler. Eşim de o saldırıda yaralandı. Hala o saldırının etkisi var. Ahmet tek evladımızdı. Şimdi eşimle bir başımıza kaldık. Biz burada çocukları için nöbet bekleyen annelere destek için geldik. Acılarını paylaşıyoruz” dedi.

ONLARIN CİĞERİ YANSIN

Saldırıda kuzeni Ömer Yıldız’ı kaybeden Yüksel Yatçın ise yıllar önce terör saldırısında babası ve amcasının şehit olduğunu belirterek, “Biz buradaki annelere ve babalara destek olmak amacıyla Kulp’tan geldik. Teröre lanet olsun” ifadelerini kullandı. Aynı saldırıda ağabeyi Abit Yıldız’ı kaybeden Münevver Yıldız ise “Ağabeyim bize bakmak için ormana çalışmaya gitti ama bir daha geri gelmedi. Onlar bizim ciğerimizi yaktı. Allah da onların ciğerini yaksın” diye konuştu.

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