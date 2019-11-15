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15 Kasım 2019 Cuma 00:31:04 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:32:33

Annelerden duygulandıran ziyaret

Dağa kaçırılan evlatları için günlerdir HDP il binası önünde eylem yapan anneler, Diyarbakır’da ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Diyarbakır’da, PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan evlatlarının bulunması amacıyla 73 gündür oturma eylemi yapan 56 aile, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Kara Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik Anıtı'na, ‘Diyarbakır anne ve babaları’ yazılı çelenk bırakan aileler, daha sonra kabirlere kırmızı karanfil bırakarak, dualar okudu.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, yüreklerinin yandığını belirtti. Şehitlik ziyaretinde duygulandıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti: “Vatanı uğruna şehit düşmüşler. Biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Kalbimizde var olacaklar, başımızın tacılar. Her zaman için onların yeri başımızın üstündedir. Biz de evlat acısı çekiyoruz.”

OĞLUMU KATLETTİLER

Oğlu Roşat’ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu Sami Çiftçi'nin (21) örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak, öldürüldüğünü belirten Necibe Çiftçi, “Şehitlere dua etmek için buraya geldik. Şehitlere dua okudum. Benim oğlum da şehittir. Allah onların hepsine rahmet eylesin. Allah onlara şehitlik nasip etmiş” dedi. 

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