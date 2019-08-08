Anne ve sevgilisinden matkaplı işkence

Van'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K, bir ay önce, babası Emrah Asan'la (40) birlikte yaşayan oğlu Ömer Yusuf Asan’ı (7) kendi annesiyle birlikte kaçırdı.

DÖVÜLDÜ, ISIRILDI

Küçük Ömer, birkaç gün sonra “Babama gideceğim” deyince annesi ve birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkenceye maruz kaldı. Annesi ve İnan K. tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk dövüldü, vücudunun çoğu yeri ısırıldı. En son, anne ve birlikte yaşadığı adam tarafından ölmesi için Van Gölü’ne atıldığı ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk, yüzme bildiği için hayatta kaldı. Durumu gören bir başka aile ise çocuğun yanına gidip babasının numarasını istedi.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Durumu öğrenen baba Emrah Asan, Van’a gidip çocuğunu aldı. Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ayla K. serbest bırakılırken, İnan K. tutuklandı.