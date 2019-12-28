  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir
Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş
ANKA-S yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testlerini tamamladı ANKA-S yerli ve milli uydu haberleşme sistemi testlerini tamamladı
70 milyon euro lazım dediler 4 yıldız futbolcuyu satışa çıkardılar 70 milyon euro lazım dediler 4 yıldız futbolcuyu satışa çıkardılar
ABD'nin skandal kararına sert tepki! ABD'nin skandal kararına sert tepki!
Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? Benim Tatlı Yalanım finali izleme linki Benim Tatlı Yalanım final mi yapıyor? Benim Tatlı Yalanım finali izleme linki
14 suçtan sabıkası olan adam serbest kaldı 14 suçtan sabıkası olan adam serbest kaldı
Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı Kuş Cenneti'nde yaralı bulunan peçeli baykuşun kanadına metal pim takıldı
Ünlü sanatçı Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı Ünlü sanatçı Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı
Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi
MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyon ödülü 2019 ne kadar? MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyon ödülü 2019 ne kadar?
Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden teröristin şartlı tahliye talebi kabul edildi Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden teröristin şartlı tahliye talebi kabul edildi
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı?
Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip
Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor? Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor?
Altın yükselişine 2020'de devam edebilir Altın yükselişine 2020'de devam edebilir
AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak
Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak
İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek
Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta?
Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek
'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi
Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:11:49 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:14:51

Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını öne süren Polat Ç.'nin (12), ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam yaşanan olayda, Polat Ç., teyzesinin yanına gidip, jandarmayı aradı. Anne-babasının kendisini dövdüğünü ardından da sokağa attığını iddia etti. Hastaneye götürülen çocuğun sol kolunda kırık olduğu belirlendi. Jandarma anne-babayı gözaltına alıp, karakola götürdü.

UZMANLAR AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Polat Ç., daha sonra ise jandarmaya, evlerinin ahırında bulunan ineğin koluna teptiğini bu nedenle kırık oluştuğunu söyledi. Çocuk, anne-babasına kendisini ahırda çalıştırdıkları için kızdığını bu nedenle de yalan söylediğini ifade etti.  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Yalvaç Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç. aynı yönde anlatımlarda bulununca, anne-baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'BENİM ÇOCUK DÖVECEK HALİM Mİ VAR'

Tepkiler nedeniyle çocuklarını da alıp başka bir beldedeki yakınlarının yanına giden baba Mutlu Ç., DHA  muhabirine, "Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Halen çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar, sürekli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum. Ben çocuklarım dünyaya geldiğinde dünyanın en mutlu insanıydım. Kim evladına kötü muamele eder? Bacağımdan dolayı çalışamıyorum, en büyük çocuğum olan Polat'a annesine yardım etmesi konusunda ısrar ediyorum. Hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de sağlığı için hareket etmiş oluyor. Benim çocuk dövecek halim mi var? Asla bir dövme olayı yok" dedi.

'BİR SÜRÜ HAKARETE UĞRADIM'

Yaz döneminde baldızıyla aralarında husumet başladığını da aktaran Mutlu Ç., "O günden bu yana kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; 'Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın' diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım. Pazartesi günü bu konuyla ilgili hukuki hakkımı arayacağım. Ben çocuğumu dövmedim de kovmadım da" diye konuştu.

'İNTİKAM İÇİN YAPTIM'

Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra girdiğini anlatan Polat Ç. de şöyle konuştu:

"İnek beni tepti. Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. Beni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim."

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ