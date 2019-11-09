Anne ve baba, sünnet düğünündeki görüntüler için dansözleri suçladı

Sosyal medyada, geçen aylarda hızla yayılan ve bir sünnet düğününde, çocuğun önünde dans eden dansözün görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatırlırken, polis, görüntülerin İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde çekildiğini belirledi. Araştırmalar sonunda da sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ve 3 dansöz gözaltına alındı. Anne, baba ve amca sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 dansöz ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlayarak, dava açtı.

'BİZ KÖÇEK OYNAYACAKLARINI SANIYORDUK'

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, müşteki sanıklar baba F.K., anne A.K. ile diğer sanıklar amca H.K., G.Y. (28), M.M. (20), G.K. (23) adlı dansözler hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada, baba F.K., yaşananlarda suçunun olmadığını ileri sürerek, "Oğluma karşı işlenen suç nedeniyle dansözlerden şikayetçiyim" dedi. Anne A.K. de dansözlerden davacı olduğunu belirterek, olayla alakasının olmadığını iddia etti. Sünnet düğünündeki dansözleri kendisinin bulduğunu ve bin 200 lira ödediklerini anlatan amca H.K. ise şunları söyledi:

"Çocuk benim yeğenim olur. F.K. ile birlikte konuşup çağırmaya karar verdik. G.Y. ile anlaştık. Kendisini iki arkadaşını daha getireceğini söyledi. Kabul ettik. Biz köçek oynayacaklarını sanıyorduk. Sosyal medyaya düşen görüntülerdeki oyunun mahiyetinden haberimiz yoktu. Biz onları köçek oynasınlar diye tuttuk."

'SOSYAL MEDYAYA DÜŞÜNCE ANLADIK'

Sanık dansözlerden G.Y., suçlamayı kabul etmeyerek, "F.K. ile H.K. çalıştığım bara geldiler. Kendilerine oryantal dans yapabileceğimi söyledim. Diğer iki arkadaşın ise oryantal bilmediklerini, yabancı müzikle dans edeceklerini söyledim ve kabul ettiler. Düğüne gitmeden önce alkol aldık. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra, izlediğimizde yaptığımız dansların sünnet düğünü için uygun olmadığını anladık. Biz erkekler tarafında dans ediyorduk. Söz konusu çocuk da kısa bir süre bizim yanımıza gelip, dans etti" dedi.

Dansözlerden G.K., çocuğun önünde uygunsuz bir şekilde oynadıklarını kabul ederek, "Alkolün etkisiyle o şekilde oynadık. Kendimizde değildik. Biz erkekler tarafından dans etmek için anlaştık. Orada kadınlar tarafında oynamamız istenince kadınlar tarafında oynadık" savunması yaptı.

'OYNADIĞIM OYUNDA CİNSELLİK YOK'

Dansözlerden M.M.de yaptığı dansın suç teşkil edecek bir durum olmadığını iddia ederek, "Sünnet düğününde kişi başı 400 liraya anlaştık. Dans ederken elbisemi devamlı olarak aşağıya doğru çektim. Görüntülerden de görüleceği üzere yaptığım dansta cinsel taciz suçunu teşkil eden bir durum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme, 3 dansöz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, duruşmayı erteledi.

(DHA)