Anne-babası darbedip, sokağa attı!

Olay. Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.

(DHA)