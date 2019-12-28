28 Aralık 2019 Cumartesi 12:42:12 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:43:51
Anne-babası darbedip, sokağa attı!
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.
Olay. Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.
Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.
Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek
- 'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
- Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı
- Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca ünlü şef oldu
- Arkadaşından etkilenip görme engelli öğrencilere 'ışık' oldu