  • Bist 100
    99765.4
  • Dolar
    5,6718
  • Euro
    6,2522
  • Altın
    280,2210
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Çekya Başbakanı Babis, Volkswagen'in Türkiye yatırımını duyunca: Birlikte çalışmak istiyoruz Çekya Başbakanı Babis, Volkswagen'in Türkiye yatırımını duyunca: Birlikte çalışmak istiyoruz
Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı
Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor
AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası
Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı
Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır
Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü
Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi
Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı
KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı
EURO2020 Eleme maçları başlıyor EURO2020 Eleme maçları başlıyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
İBB'den bir zam da BELTUR'a! İBB'den bir zam da BELTUR'a!
Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor' Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu
Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı
Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem" Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem"
Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:53:25 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:53:55

Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak

Büyükşehir Belediyesince yapılacak 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında, 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında, 5 üniversitenin yetkilileriyle iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz katıldı.

Kent genelinde 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesinde son bulacak.

Metro istasyonları ile EGO'nun bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilmeye başlanmasıyla, proje çalışmalarının 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda bisiklet yolu modelinin izleneceği projeye, ABD'nin Washington eyaletinin ulaşım departmanından üst düzey yetkililerin 14 Ekim'de başkente gelerek katkıda bulunacağı açıklandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ