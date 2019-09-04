Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında, 5 üniversitenin yetkilileriyle iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz katıldı.

Kent genelinde 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergahını takip ederek, Gazi Üniversitesinde son bulacak.

Metro istasyonları ile EGO'nun bin 600 otobüsünün bisiklet taşımaya uygun hale getirilmeye başlanmasıyla, proje çalışmalarının 2020 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Hollanda bisiklet yolu modelinin izleneceği projeye, ABD'nin Washington eyaletinin ulaşım departmanından üst düzey yetkililerin 14 Ekim'de başkente gelerek katkıda bulunacağı açıklandı.

(AA)