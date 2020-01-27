Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 13.51'de meydana gelen depremin, 13,64 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.