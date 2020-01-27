27 Ocak 2020 Pazartesi 14:12:45 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:54:12
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Saat 13.51'de meydana gelen depremin, 13,64 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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