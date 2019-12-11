Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.

(AA)