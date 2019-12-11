11 Aralık 2019 Çarşamba 10:39:09 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40:08
Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT