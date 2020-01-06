Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama

Vasip Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."