06 Ocak 2020 Pazartesi 23:21:49 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:24:38
Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama
Ankara'da okullar yarın (salı günü) tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." dedi.
Vasip Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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