29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:27:21 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29:37
Ankara'da kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
AA
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