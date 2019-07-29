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29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:27:21 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29:37

Ankara'da kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

AA

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