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28 Eylül 2019 Cumartesi 10:39:15 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:01:33

Ankara'da kahve bağımlılarının festival coşkusu

93 markaya ev sahipliği yapan 4. Ankara Coffee Festivali, Bilkent Center'da kapılarını açtı.

Kahve tiryakileri bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ankara Coffee Festivali'nde bir araya geldi.

Bilkent Center'da düzenlenen festivale Türkiye'nin farklı şehirlerinden markaların yanı sıra Başkent firmaları da katılıyor. Gün boyunca farklı müzik gruplarının canlı performans sergilediği festivalde, Başkentliler çok farklı kahve çeşitlerini tatma imkanı buluyor.

Kahveye yakışan lezzetler, şık kahve sunumu yapmaya imkan sağlayan fincanlar, kupalar, tabaklar, en basitinden endüstriyeline kadar kahve makineleri de festivalde yer alıyor.

Festival Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahve denilince akla gelen her şeyi bir çatı altında toplayan festivale Ankaralıların ilgisinin büyük olduğunu söyledi.

Festival alanında 93 markanın yer aldığını aktaran Kargınoğlu, ziyaretçilere Türkiye'de bulunmayan pek çok kahve çeşidini tatma imkanının sunulduğunu bildirdi.

Kargınoğlu, tiryakilerin gün boyunca süren etkinliklerde canlı müzik konserleri dinleyebileceklerini ve aynı zamanda düzenlenen workshoplarda kendi kahvelerini yapabileceklerini ifade etti.

AA

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