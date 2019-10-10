  • Bist 100
    98780.4
  • Dolar
    5,8315
  • Euro
    6,4287
  • Altın
    281,9960
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Biz Türkiye'yiz" "Biz Türkiye'yiz"
Bu neyin kini Bu neyin kini
Meşhur hırka açık artırmada Meşhur hırka açık artırmada
Yeşil sahalardan buz pistine Yeşil sahalardan buz pistine
Hava kirliliği kellik sebebi Hava kirliliği kellik sebebi
Paranoyak komşudan idrarlı saldırı Paranoyak komşudan idrarlı saldırı
Kaliforniya karanlığa gömülecek Kaliforniya karanlığa gömülecek
Sineksavar kamuflaj Sineksavar kamuflaj
'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı
Havada mucize kurtuluş Havada mucize kurtuluş
JLo'ya telif davası JLo'ya telif davası
Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence
Cilt hastalıklarına hercaimenekşe Cilt hastalıklarına hercaimenekşe
Yargı reformu paketinde önemli gelişme Yargı reformu paketinde önemli gelişme
KOBİ'lere dünyaya açılma fırsatı KOBİ'lere dünyaya açılma fırsatı
Beş adımda yol haritası Beş adımda yol haritası
Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! Uçaklar böyle kalktı Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı! Uçaklar böyle kalktı
Ölüm bidonları Ölüm bidonları
İstihdama seferberlik dopingi İstihdama seferberlik dopingi
Konutta kampanya rüzgarı Konutta kampanya rüzgarı
Ete zam yok Ete zam yok
Ekonomi de gücünü gösterdi Ekonomi de gücünü gösterdi
Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı
Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 22:05:32 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:48:01

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 gözaltı

Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba yönelik polis müdahale etti. Aralarında HDPli milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP´li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan HDP'li bir grup, 'Barış Pınarı Harekatı´nı protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP´li vekiller Sakarya Caddesi´ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP´li bir grup slogan atmaya başladı.

11 GÖZALTI

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ