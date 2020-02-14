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14 Şubat 2020 Cuma 09:30:28 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:08:03

Ankara'da Bipolar hastası adam, evini yaktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bipolar rahatsızlığı ve psikolojik sorunları olan şahıs oturduğu evi ateşe verdi.

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi 429. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı ve bipolar rahatsızlığı olan Selahaddin Ö. (33), 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan evini annesi, babası ve 2 kardeşi evde olduğu sırada ateşe verdi. Çatı katının ahşap kaplama olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler bütün katı sardı. Evi yaktığı iddia edilen Selahaddin Ö. olay yerinden kaçarken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan anne, baba ve 2 kardeşi canlarını zor kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişik binadaki çatı katında da maddi hasar meydana geldi.

"BENİM OĞLUM BİPOLAR HASTASI"

Selahaddin Ö.'nün babası Aktepe Mahallesi Muhtarı Şaban Ö., defalarca oğlunun bipolar hastalığı olduğunu, saldırgan davranışları olduğunu bildirmelerine rağmen hiçbir ilgili yetkili bulamadığını söyleyerek, "Polis denetiminde gerekirse zorla götürülmesi beyanı var. Oğlum belki şuanda geziyor, belki de birazdan bıçakla senin karşına çıkacak nereden bileyim" dedi.

Polis, bipolar rahatsızlığı olan Selahattin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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