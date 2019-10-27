  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı 240 milyon yolcu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı
Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu Bağdadi'nin öldürülmesinde Türk-ABD askeri makamları bilgi alışverişinde bulundu
Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar Unai Emery'den Mesut eleştirilerine yanıt: Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar
Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et
Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katladı
"Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal" "Türk Siyasi Tarihinde ANAP ve Turgut Özal"
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Yaz saati kış saati uygulaması nedir? Kış saati uygulamasına geçildi mi?
Ankara'da asansör faciası! Ankara'da asansör faciası!
Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı
81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur 2019-5" uygulaması gerçekleştirildi
Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir?
Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor Bakan Soylu: Emniyet'e arama kurtarma timi geliyor
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı
Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı
Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen Serenay Sarıkaya’nın yeni rolü belli oldu: Acıların Kadın Bergen
Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı! Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazıldı!
"DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video "DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video
Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı? Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?
Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar Bozuk hindiyi soslayıp kuzu diye sattılar
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir?
"DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü" "DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2019 Pazar 11:49:11 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:51:53

Ankara'da asansör faciası!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte 3. kattan düştü. Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler Hacı K., Hasan K. ve Hacı A. binanın dış cephe ısı yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyerek bindiler. Binanın 3. katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ