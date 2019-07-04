04 Temmuz 2019 Perşembe 21:10:09 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:12:35
Ankara'da ağaç devrildi: 3 yaralı
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Ankara'da Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT