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23 Ocak 2020 Perşembe 07:33:18 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 08:17:55

Ankara'da 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Dün gece Manisa'dan meydana gelen depremin ardından bir korkutan haber de Başkent Ankara'dan geldi. Gelen Son Dakika haberine göre Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem peş peşe meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ankara güne 2 depremle uyandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 ve 3,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremler çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar bölgede olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''4.5 şiddetindeki #deprem de ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

Manisa beşik gibi sallanıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir saat içinde 15 sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya, Bursa, Yalova ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde de hissedilen depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Musalar olan 4.4 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı. İlk depremin ardından bir saat içinde 15 sarsıntının daha meydana geldiği öğrenildi. Sarsıntıların Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 22.25'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 4.4, saat 22.27'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 2.1, saat 22.28'de merkez üssü Akhisar Karaborklu olan 2.8, saat 22.34'de merkez üssü AQkhisar Musalar olan 3.7, saat 22.40'da merkez üssü Karaborklu olan 2.7, saat 22.41'de merkez üssü Musalar olan 2.9, saat 22.43'de merkez üssü Kırkağaç Karakurt olan 4.2, saat 22.50'de merkez üssü Akhisar Gökçeahmet olan 3.5, saat 22.57'de merkez üssü Akhisar Karaköy olan 3.7, saat 23.00'da merkez üssü Akhisar Kadıdağı olan 3.4, saat 23.03'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 2.5, saat 23.14'de merkez üssü Akhisar Karaborklu olan 3.3 şiddetinde, saat 23. 15'de merkez üssü Kırkağaç İlyaslar olan 3.0 ve saat 23.20'de merkez üssü Akhisar Musalar olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

(İHA)

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