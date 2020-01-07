Ankara'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Ankara'da deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akyurt olarak açıklanırken depremin şiddeti de 3.8 olarak ifade edildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen depremin ardından son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Twitter'da da özellikle gençler depremle ilgili korkularını dile getiren paylaşımlar yaptı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı Twitter üzerinden Ankara'daki depremin merkez üssünün Akyurt ilçesi olduğunu, depremin şiddetinin de 3.8 olduğunu ifade etti. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar son depremler konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Depremin saati olarak da 08:01 işaret edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akyurt / Ahmetadıl olduğunu açıklarken depremin şiddetini 3.8, derinliğini ise 6.6 km olarak açıkladı.