Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:06’da gerçekleşen depremin derinliğinin 2.7 kilometre olduğu açıklandı.