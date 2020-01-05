05 Ocak 2020 Pazar 19:41:13 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 19:47:04
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun'
Ankara Valiliği, Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent ve çevresinde yarın kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
(AA)
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