Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun'

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent ve çevresinde yarın kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olası olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

(AA)