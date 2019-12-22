22 Aralık 2019 Pazar 19:22:10 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 20:01:05
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı!
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkent için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte yarın ve 24 Aralık'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililere ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
(AA)
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