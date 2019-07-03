03 Temmuz 2019 16:59 | Çarşamba
Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımının tamamlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Soylu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
(AA)
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