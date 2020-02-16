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16 Şubat 2020 Pazar 09:13:26 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 09:25:16

'Ankara beni bulsun' demişti! Sosyal medya fenomeni Cihangir Göktaş bulundu

Sosyal medyada yayınlanan videosunda 'Ankara beni bulsun' sözleriyle gündem olan Cihangir Göktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine başlatılan çalışmalar sonrası Göktaş bulundu.

Mersin'de oturan ve sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Cihangir Göktaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi.

'ANKARA BENİ BULSUN' SÖZLERİYLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mersinli esnafın yardımıyla hayatını sürdüren ve sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen 'Kenedy Dayı' olarak bilinen Mersinli Cihangir, rahatsızlandığında kimliği olmadığı için hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşılırken, isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.

Göktaş'ın, 1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olduğu öğrenildi. Cihangir Göktaş, yıllar sonra düzenlenen kimliğine kavuştu.

(Hürriyet)

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