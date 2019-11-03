Anadolu beyaza büründü

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı ve bazı sürücülere de yollarda zor anlar yaşatan kar, Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 7 santimetreyi bulduğu kentte büyükşehir belediyesi ve Karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, oluşan güzel manzarada fotoğraf çektirdi, karın tadını çıkardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 6 santimetre, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre olarak ölçüldü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM

Sarıçam ormanları ve ağaçlar kartpostallık manzara oluşturdu. Kent merkezinde sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre araçlarının üstündeki beyaz örtüyü temizlemeye çalıştı. Kar yağışıyla güne uyandıklarını söyleyen Adem Alp, “Birkaç gündür sağanak yağmur vardı. Bir anda her yeri beyazlar içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadım” dedi. Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Ağrı'da, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerine etkisini artıran ve yer yer 10 santimetre kalınlığı bulan kar nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandı.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Kırsal bölgelerde yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri yolları açmak için gün boyunca yoğun çaba sarf etti. Bitlisliler de güne kar yağışının şaşkınlığıyla başladı. Haftasonu tatilinin etkisiyle sokaklara dökülen çocuklar kartopu oynayıp doyasıya eğlendi. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan yağış sonrası görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların yağmur ve kar şeklinde devam edeceğini belirterek sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YAYLALARDA MAHSUR KALDILAR

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı Ambarlı, Hazindak, Pokut, Güneysu ve Handüzü yaylalarında, kar yağışının ardından 23 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 4 yaylada yol açma çalışması başlattı. 7 saat süren çalışmanın ardından yolların açılmasıyla mahsur kalan 23 kişi kurtarıldı. AFAD ekipleri, vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ

Türkiye'nin doğu illerine mevsimin ilk karı yağarken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceyi bulduğu şehirde, tatilciler ve vatandaşlar plajlara akın etti. Bazı tatilciler denize girerken bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Ankara'dan tatil için Antalya’ya geldiğini söyleyen Suat Tuzhane, “Hava sıcaklığı yaz aylarını aratmıyor. Doğuda kar yağarken biz burada denizin tadını çıkarıyoruz” dedi.