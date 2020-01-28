Ambulansla drift

Hemen harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.