28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:17:37
Ambulansla drift
Van'da kameralara yakalanan bir ambulans, kar içinde drift yaparken görüntülendi.
Hemen harekete geçen Van İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansın Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu tespit etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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