Ambulans helikopter, 100 metre yüksekten düşen yaralı için havalandı

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avut köyü kırsalında yüksekten düşen ve hareket edemeyen 55 yaşındaki kişinin yakınları durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

Köye sevk edilen Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, ekipmanları ile yaklaşık 1,5 kilometrelik engebeli arazide yürüyerek olay yerine ulaştı.

100 metre yüksekten düşen yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kişinin omurgasında kırık tespit edilirken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA