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28 Aralık 2019 Cumartesi 14:35:39 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:36:13

Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı

Kırıkkale'de matematik mezunu Yasin Dağlı'nın geliştirdiği akıllı rezervasyon sistemi, Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca çalışabiliyor.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Matematik Bölümü mezunu Yasin Dağlı, 2008 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra amatör olarak takvim ve planlama sistemleri üzerine bir çalışma yaptı. Kısa sürede KKÜ'de akademisyenlerin dikkatini çeken uygulama, hocalar tarafından ders programları için kullanılmaya başlandı.

Daha sonra uygulamayı ABD'de birçok üniversite ve kurumsal firmanın kullanımına sunan Dağlı, 2016 yılında rezervasyon sistemleri üzerine bir çalışma yapmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı Ar-Ge desteğiyle çalışmalara başlayan Dağlı, bu yıl projeyi tamamladı.

"neatCal" ismi verilen rezervasyon sistemi, ABD'de günün ürünü seçildi, aynı ülkede kullanılabilirlik ve 2019'un yükselen yıldızı ödülü aldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca çalışabilen uygulamaya, ABD'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'ten bir şirket ortak oldu.

Yasin Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında takvim ve planlama sistemleri üzerine başladığı projesinin 2015-2016 yılına kadar ABD'de birçok üniversite ve kurumsal firma tarafından kullanıldığını dile getirdi.

Dağlı, 2016'dan sonra rezervasyon sistemleri üzerine çalışma yaptığına değinerek, "3 yıl Ar-Ge çalışması devam etti ve bugün 'neatCal'i oluşturdum. Şu anda dünyada rakipleri arasında en iyi yerde gösterilen bir uygulama haline geldi. ABD'de Product Hunt sitesinde günün ürünü seçildi. Yine ABD'de kullanılabilirlik ve 2019'un yükselen yıldızı ödülü aldı. Şu anda iyi gidiyoruz. KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi kullanmak istediğini belirtti." dedi.

Bu uygulamayı yaparken KOSGEB'den Ar-Ge desteği aldığını ve KKÜ Teknopark'ta geliştirdiğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"KOSGEB destekliyor. Devletimizin destekleri var. Türkiye'de bu profesyonellikte böyle bir proje yok. Global çapta da çok iyi bir yere geleceğini tahmin ediyoruz. Bu tamamen kendi geliştirdiğim bir sistem. Yurt dışından çok olumlu yorumlar alıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde dünyada planlama ve rezervasyon sistemleri üzerinde çok iyi bir yere geleceğini düşünüyoruz. ABD'den sağlık sektöründe çalışan bir şirket ve ODTÜ Teknokent'te veri analizi çalışmaları yapan bir şirket projeye ortak oldu. Ekibimizi büyütüyoruz. Projemiz şu anda yurt dışında birçok kullanıcı tarafından kullanılıyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Aldığımız ödüller de projemizin büyüyeceğine işaret."

(AA)

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