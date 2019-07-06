Amasya'da Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Adatepe Mahallesi Çimen Sokak'ta ikamet eden Gürcistan uyruklu Afet Mammadli'nin (60) evinden silah sesleri gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Mammadli'nin silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammadli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde yapılan incelemede ise 2 boş kovan bulundu.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA