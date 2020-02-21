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21 Şubat 2020 Cuma 13:23:00 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 13:23:50

Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 askeri personelden 3’ü tutuklandı.

FETÖ/PDY yapılanmasının çözülmesi amacıyla devam eden çalışmalar neticesinde yakalanan 9 askeri personelden 5’i Ankara’ya sevk edildi ve 4’ü sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında hakim karşısına çıkarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

4 askeri personelden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Merzifon ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı olarak 18 Şubat Salı günü gerçekleştirdikleri operasyonla TSK içerisinde örgüt üyelerinin ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri tespit edilen 9 askeri personeli yakalayarak gözaltına almıştı.

(İHA)

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