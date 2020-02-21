Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 asker tutuklandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 askeri personelden 3’ü tutuklandı.
FETÖ/PDY yapılanmasının çözülmesi amacıyla devam eden çalışmalar neticesinde yakalanan 9 askeri personelden 5’i Ankara’ya sevk edildi ve 4’ü sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında hakim karşısına çıkarıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
4 askeri personelden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Merzifon ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı olarak 18 Şubat Salı günü gerçekleştirdikleri operasyonla TSK içerisinde örgüt üyelerinin ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri tespit edilen 9 askeri personeli yakalayarak gözaltına almıştı.
(İHA)