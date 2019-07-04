04 Temmuz 2019 Perşembe 19:03:34 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:05:23
Amanos Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.
Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.
Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Amanos Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
- Sakarya Adapazarı'nda taksi şoförünü gasbeden şüpheli tutuklandı
- İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı
- Gülümseten görüntü... Sıcaktan bunaldı, çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı
- Sinop'ta kayıp balıkçı 42 gündür aranıyor