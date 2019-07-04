Amanos Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.

Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA