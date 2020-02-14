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14 Şubat 2020 Cuma 11:05:17 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:06:17

Alzaymır, aşklarını unutturmadı

Alzaymır hastası olan 65 yıllık evli çift Ferah ve Ali Ercan Gökçeimam 14 Şubat'ta nikah tazeledi. Alzaymırın aşklarının unutturamadığı çift için Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinde düzenlenen sembolik törende, çiftin çocukları da hazır bulunurken, nikahı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı kıydı. Yaşadıkları zor günlere rağmen aşkını hiç unutmayan Ferah Gökçeimam; " Heyecan var . Hatıralar çok" dedi.

65 yıl aynı yastığa baş koyan Ferah ve Ali Ercan Gökçeimam çiftinin 3 çocuğu ve 4 torunu oldu. Çiftin hafızalarıyla ilgili sorunları başlamasıyla ikili Kadıköy Belediyesi Alzhemier Merkezine gelmeye başladı. Hafızalarından bir kısım anıları silinmeye başlasa da Gökçeimam çifti evlilikleri ve ailesine dair ayrıntıları unutmadı. Alzaymır merkezi çalışanları çifte önce eğlenceli bir kına gecesi hazırladı. Geçmişteki güzel anıların hatırlanmasında, hafızanın harekete geçmesinde etkisini görünce, sembolik bir nikâh töreni düzenlendi. Alzaymır hastası çift törende dağıtılan nikah şekerlerini, alzaymır hastası arkadaşlarıyla birlikte yaptı, tören alanını birlikte süsledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın cübbesini giyerek kıydığı temsili nikah töreninde çiftin ailesi de hazır bulundu. Nikah sonrası çift dans etti. Parlak şapkalılar grubunun dansı nikaha katılanlardan büyük beğeni aldı.

Aşkını ve evliliğini hastalığına rağmen unutmayan Ferah Gökçeimam, "Heyecan var tabii olmaz olur mu? Hatıralar çok. Çocuklarımdan çok destek gördük" diye konuştu.

Alzaymır hastası çiftin oğlu Menderes Gökçeimam, “Bu duyguyu ben babama sormak isterdim ama babam hem duyamıyor hem de konuşamıyor ama çok mutlu olduğu yüzünden belli. Buraya gelirken çok heyecanlıydı. Ne yapıyoruz? Nasıl olacak? diye sorular soruyordu ama çok mutlu olduğu yüzünden belli” şeklinde konuştu.

Alzaymır hastası çiftin nikahını kıyan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Belediye Başkanı olarak kıydığım ve bundan sonrada kıyabileceğim en anlamlı nikahlardan biri budur çünkü 65 yıllık bir evlilik, karı koca olduklarını unutan bir çift bunu hatırlatmak istedik. Bu sembolik bir nikah yani bazen kelime biter kendinizi ifade edemeyeceğiniz bir yer çok mutluyum. Böyle bir mutluluğa aracı olduğum için ve bu mutluluğun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftimiz çok zor bir dönemden geçiyorlar biz sadece zor geçirdikleri bu dönemde nefes almalarını sağladık. Söylediğim gibi kelime biter söz biter bu nikah öyle bir nikah" dedi.

(İHA)

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