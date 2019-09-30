Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle insan seli oluştu. İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peş peşe gelen metrobüslerle azaldı.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk.
Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT