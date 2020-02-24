Son dakika haberi Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle 1 polis tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sının bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak serbest bırakıldığı, 4'ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümünden faydalanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki 4 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi

(AA)