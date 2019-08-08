Altın kalpli berber

Şimdiye kadar 150 çocuğu tıraş eden Yılmaz, bayrama kadar 600 çocuğu tıraş etmeyi hedefliyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle çocukken her zaman tıraş olma imkanı bulamadığını söyleyen berber genç ‘’Bayramlarda tıraş olmak hayallerimden biriydi. Şimdi ise berber oldum. Çocukların bayrama tıraşlı girmeleri için sokak sokak dolaşıp onları ücretsiz tıraş ediyorum’’ dedi. Çocukların çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Yılmaz “Gittiğim sokaklarda esnaf ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum. Bu da beni mutlu ediyor “ diye konuştu.