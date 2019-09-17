Altın dolu kutunun sahibi aranıyor

Türkiye'nin lavanta bahçesi olarak anılan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, yaklaşık 1 ay önce Ziya Doğan'ın (71) lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu kutuyu düşürdü. Kutuyu bulan ve 32 gündür sahibini arayan Ziya Doğan, "Sahibinin çıkacağı günü bekliyoruz. Tabii 'benim' diyen kişiye teferruatlı sorular soracağız" dedi.



Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde Ziya Doğan'ın tarlasının hemen yanında bulunan ve lavantadan yaptıkları ürünlerin satıldığı alışveriş noktasında geçen 17 Ağustos'ta içi çeşitli ziynet eşyaları ve altınla dolu kutu bulundu. Kutunun bir ziyaretçi tarafından düşürüldüğünü anlayan Ziya Doğan, o gün kutunun sahibini aradı ancak bulamadı. Durumu muhtarlığa da bildiren Ziya Doğan o günden bu yana kutunun sahibini arıyor. Üzerine, "17 Ağustos 2019 günü bu emanet bulunmuştur. Sahibi çıktığında verilecektir" yazılı not koyan Ziya Doğan, şu ana kadar kutunun sahibinin çıkmadığını söyledi.

'SAHİBİNİ ARIYORUZ'

Ziya Doğan, "Altın kutusunu alışveriş merkezimizde yeğenim buldu. Lavanta tarlalarını gezmeye gelen bir vatandaşın düşürdüğünü düşünüyoruz. Tarlamızın hemen yanında alışveriş merkezimiz var. Burada tarlayı gezdikten sonra, alışveriş yapan kişi altın kutusunu düşürmüş. Alışveriş sepetinin içinde gördük. Farkına varmadığını düşünüyoruz. Daha sonra muhtarlığa durumu bildirdik. Böyle bir şeyin kaybolduğunu söyledik. Şu an sahibini arıyoruz" dedi.

'SAHİBİNİN ÇIKACAĞI GÜNÜ BEKLİYORUZ'

Kutuda tam olarak neler bulunduğunu açıklamayan ve parasal değerini de hesaplamadığını aktaran Ziya Doğan, yalnızca bilezik, çeyrek altın ve kolye gibi ziynet eşyalarının yanı sıra bir de madalya olduğuna dikkati çekti. Ziya Doğan, "Sahibinin çıkacağı günü bekliyoruz. Tabii 'benim' diyen kişiye teferruatlı sorular soracağız. Esas sahibini bulmak istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)