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11 Aralık 2019 Çarşamba 20:59:54 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:11:58

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediliyor. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

AA

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