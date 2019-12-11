11 Aralık 2019 Çarşamba 20:59:54 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:11:58
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediliyor. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
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- İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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