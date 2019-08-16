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16 Ağustos 2019 Cuma 23:45:33 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:47:26

Alman genç İslam'ı seçti ve adını değiştirdi

Almanya'da Türk komşularının yaşantısından etkilenen 22 yaşındaki Gustavo Elias Perner, İslamiyet'i seçip Müslüman olarak Mustafa adını aldı.

Hristiyan olan Perner, komşuları Cömert ailesinin yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırdı. Türkiye'ye gelerek Düzce'de de bilgiler edinen Perner, Müslüman olmaya karar verdi.

Kaynaşlı Vaizi Aydın Yöndem ve Cömert ailesinin şahitliğinde Kelime-i Şehadet getiren Perner, Mustafa adını aldı.

Kaynaşlı Müftülüğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Perner, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Müslüman olduğu için huzur duyduğunu dile getiren Perner, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımın ve Cömert ailesinin ortamına girdim, yaşantılarını, dine nasıl bağlı kaldıklarını gördüm. Ailem ile aram pek yok ama Müslüman olduğumu söylesem de bir şey demezler. Çevremdeki insanlar bu durumu hoş karşıladı. Hristiyan arkadaşlarım da hiçbir olumsuz tepki vermedi. Şu anda çok mutluyum, heyecanlıyım, duygu dolu ve huzurlu hissediyorum."

Vaiz Yöndem de ilk kez böylesine değerli bir programı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, "Biz ona İslam'ı kendi seçmesi gerektiğini ve zorlama olmadığını anlattık. İslam'ın bütün dinleri kapsadığını söyledik. Kelime-i Şehadet getirdi, kendi dilinden de anlamını söyledik. Şu anda bir Müslüman kardeşimiz daha oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa'ya Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatını okumasını tavsiye ettiğini aktaran Aydın, "Peygamberimizin hayatını okumasını tavsiye ettim. Ben onu buraya getiren aileye teşekkür ediyorum." dedi.

Şaban Cömert de 1986 yılından bu yana Almanya'da yaşadığını ve Perner ile 3 yıldır tanıştıklarını anlattı.

Perner'in Türk kültürünü bire bir yaşayarak gördüğünü ve daha sonra Türkiye'ye gezmeye geldiğini belirten Cömert, "Almanya'ya döndüğümüzde 'Ben tekrar sizinle gelmek istiyorum' dedi. Türk biriyle evlenmek istediğini söyledi. İnternetten de İslamiyet ve Türk kültürünü araştırdı. Araştırarak kararını verdi. Böyle bir şeye öncülük etmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

(AA)

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