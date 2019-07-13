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13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:50:33 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:51:30

Allı turnaların başka ele varmasını istemiyorlar

Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için yoğun çalışma yürütüyor.

Allı turnaların başka ele varmasını istemiyorlar Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için seferber oldu. Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnalar takip altına alınıyor.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için seferber oldu.

DKMP ekiplerinin "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında sazlıkta yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda aldığı tedbirler ile turnalar hem başka bir bölgeye göç etmedi hem de sazlıktaki turna popülasyonunda artış yaşandı.

Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de 5 yıl önce DKMP Genel Müdürlüğünce bu kuşların popülasyonu ve yaşam alanlarının korunması için "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırlandı.

Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekiplerince popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü.

"Turna sayısı 7'den 30'a yükseldi"
Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.

Araştırmalarda 2014'te 7 turnanın sazlıkta barındığını tespit eden ekipteki görevliler, uydu üzerinde ve sahada yapılan günlük etkin koruma çalışmaları ile turnaların popülasyonunda önemli bir artış sağlayarak sayıyı 30'a çıkarmayı başardı.

Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi.

Bu yıl kuluçka dönemi sonrası sazlıkta 4 adet yavru turna tespit eden DKMP ekipleri, halkalama işlemlerini gerçekleştirerek kuşları koruma altına aldı.

(AA)

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