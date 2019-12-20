Alkışlanacak karar

İstanbul Eyüpsultan’da kadın doktor Ş.A, yolda korna çaldığı gerekçesiyle tartıştığı sürücünün saldırısına uğradı. O anlar, arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapan adama, arkasındaki kadın sürücü Ş.A. korna çalarak tepki gösteriyor. Aracından inen adam, üzerine yürüdüğü kadına bir anda saldırıyor. Gözü dönmüş adam, Ş.A’yı iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra defalarca yumrukluyor. Kavgaya müdahale eden bir başka sürücü de saldırıdan nasibini alıyor. Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldırgan, otomobiline binerek uzaklaşıyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Kimliği tespit edilen trafik eşkıyasının H.H.B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.H.B’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL idari para cezası kesildi.

DARP OLAYINI İNKAR ETTİ

Darp edilen kadın sürücü Ş.A’nın şikayeti üzerine şüpheli H.H.B, Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. H.H.B’nin ifadesinde, Ş.A’nın Haliç Köprüsü üzerinde korna çalıp el hareketleri yaptığını, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını, karşılıklı itişme kakışma olduğunu ancak darp etmediğini öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen maganda, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.