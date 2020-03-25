'Alışverişe gidiyorum' dedi! 6 gündür haber alınamıyor

  • Bist 100
    89063
  • Dolar
    6,4634
  • Euro
    7,0557
  • Altın
    318,9100
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu
Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü
Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a gidiyor! Zeljko Obradovic, ülkesi Sırbistan'a gidiyor!
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi
Vali Gürel, köylüleri koronavirüse karşı bilgilendirdi Vali Gürel, köylüleri koronavirüse karşı bilgilendirdi
Maldini virüsü atlatıyor! Maldini virüsü atlatıyor!
Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 331'e yükseldi Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 331'e yükseldi
Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle 'doğal felaket durumu' ilan edildi
Antik kentin kalıntılarına saldırı Antik kentin kalıntılarına saldırı
Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33’e yükseldi Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm Batı Şeria'da korona virüsten ilk ölüm
Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi
Kara mürver nedir? Koronavirüse karşı kara mürverin faydaları nelerdir? Kara mürver nedir? Koronavirüse karşı kara mürverin faydaları nelerdir?
İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz
DSÖ'den ülkelere 'koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın' çağrısı DSÖ'den ülkelere 'koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın' çağrısı
Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi Başkentte 'kaçak maske' üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Yemen'de sel felaketi: 2 ölü Yemen'de sel felaketi: 2 ölü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı ve 561 tanı kondu Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı ve 561 tanı kondu
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden 'Hayat eve sığar' paylaşımına destek
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle toplantıya katılacak Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle toplantıya katılacak
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Mart 2020 Çarşamba 11:09:06 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:36:27

'Alışverişe gidiyorum' dedi! 6 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da 6 gün önce alışveriş yapacağını söyleyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ayşegül Dilan Kızoğlu’ndan bir daha haber alınamadı. Kızoğlu’na dayısı Metin Kızoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak yeğeninin bir an önce bulunmasını istedi.

Diyarbakır’da annesinin intihar etmesi sonucu 1 yaşındayken anneannesi tarafından bakılarak okutulan Ayşegül Dilan Kızoğlu, iddiaya göre evde hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bir anda ortadan kayboldu. Avukat olma hayaliyle üniversiteye hazırlanan Kızoğlu, 19 martta alışveriş yapmak için anneannesinde para alarak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kızoğlu, eve dönmeyince aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

"YEĞENİM, BAŞINA BİR ŞEY GELMEDEN BULUNSUN"

6 gündür yeğeninden haber alamadıklarını belirten dayı Metin Kızoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak Ayşegül'ün bir an önce bulunmasını istedi. Metin Kızoğlu, “Benim 2002’de kardeşim intihar etti, kızı annem yanına aldı. Büyüttük, 18 yaşına kadar geldi. 19 Mart Perşembe günü, sabah saatlerinde annemden para istiyor, üst alacağını ve alışveriş yapacağı için gidiyor bir daha da haber alamadık. Evde hiçbir problem yoktu, annem ve babam yatalak, ona şiddet uygulayabilecek veya sıkıntı oluşturacak kimse yok evde. Şükür herhangi bir eksikliği veya ihtiyacı da yoktu, elimizden geldiği kadar her türlü destek veriyorduk. Evde, dışarıda ve okulda sevilen bir çocuktu, kendi halinde sakin biriydi. Bağcılar Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisiydi. Kaçmasına sebep olacak hiçbir şey yok, kızsa, incinse, kaçabilir ama evde öyle bir sorun yoktu. Sınava hazırlanıyor ideali olan bir çocuktu ve avukat olacağım diyordu. Yeğenime çağrım şudur, her ne olursa olsun seninleyiz senin arkandayız, dön gel bize. Birini mi seviyorsun sıkıntı değil kızım, istediğin kişi istediğin yerde düğününü de yaparız, yeter ki bize bu acıyı ve üzüntüyü yaşatma. Utanıyorsan, korkuyorsan en azından aileden birini ara nerede olduğunu söyle beni aramayın de, ona da razıyız. Bu çocuk kuş olup uçmadı ya, muhakkak bir yerde görüntüsü kaydı vardı. Ya biri tarafından kandırılıp bir yere kapatıldı ya da kandırılıp herhangi bir terör örgütüne katıldı. Örgüte yakınlığımız yok ama çevrede görüyor duyuyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER