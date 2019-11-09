Aksaray'daki okulda 'yuhalanan' otizmli öğrencinin annesi yaşadıklarını anlattı: İlk değil, darp bile gördük!

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda veliler tarafından yuhalanan otizmli öğrencinin annesi yaadıklarını anlattı. Mağdur anne, "Eğitim ile ilgili biz de çok sorunlar yaşadık. Okulda darp bile gördük. Çorlu'da devlet okulunda 6'ncı sınıftayken sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Okulda güvenlik kamerası kayıtlarına yok dendi. Diğer veliler okulun önünde toplanıp bizim doğru söylemediğimizi, çocuğun yalan söylediğini iddia ettiler. Şehir değiştirmek zorunda kaldık. Çocuğumu alıp İstanbul'a taşındım. Bununla ilgili davamız devam ediyor." dedi..

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından 'yuhalandığı' iddiasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettiş görevlendirdi, okul müdürü açığa alındı. Okula alınmadığı için 12 yaşına kadar 8 okul değiştirmek zorunda kalan otizmli Rüzgar'ın annesi Banu Boralı ise eğitimdeki sıkıntılarını paylaştı.

"TAHAMMÜL MAALESEF ÇOK DÜŞÜK"

"Eğitimde zorlanmamızın sebebi bu çocuklara karşı öğretmen ve velilerin tahammülünün düşük olması. Veliler çocuklarının otizmli öğrencilerle aynı okulda okumasını istemiyor. Bu çocukların eğitim hakkı engelleniyor. Eğitim ile ilgili biz de çok sorunlar yaşadık. Okulda darp bile gördük. Çorlu'da devlet okulunda 6'ncı sınıftayken sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Okulda güvenlik kamerası kayıtlarına yok dendi. Diğer veliler okulun önünde toplanıp bizim doğru söylemediğimizi, çocuğun yalan söylediğini iddia ettiler. Şehir değiştirmek zorunda kaldık. Çocuğumu alıp İstanbul'a taşındım. Bununla ilgili davamız devam ediyor.

"VELİLER BİZİ DE İSTEMEDİ"

Buradaki okulumuz bizi çok güzel karşıladı. Velileri çok güzel yönlendirdiler. Rüzgar şu an Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda 8'nci sınıfa gidiyor. Yönetici ve öğretmenlerin tavrı çok önemli. Burada da veliler ilk başta istemedi. Okul idaresi toplantı yaptı. Çocuğun eğitim hakkı olduğunu açıkladı. Rehberlik servisi uyum içinde çalıştı. Ailelerle ilişkimiz çok iyi. Karnesini sınıf arkadaşları tarafından alkışlanarak alıyor. Okulda hiçbir vukuatı yok. Arkadaşlarıyla uyum içinde.

"AİHM'E KADAR GİDECEĞİM"

Her şey eğitimde ve onlara karşı davranışta bitiyor. Okulun tutumu çok önemli. Biz bunun için iyi bir örneğiz. Okulda başka kaynaştırma öğrencileri de var. Hepsi çok güzel şartlarda okuyor. Öğretmenler ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Benim talebim bu soruşturmaya izin verilmeli. Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Kaymakamlığı'ndan soruşturma talebinde bulundu. Soruşturma izni verilmesini bekliyoruz. Gerekirse AİHM'e kadar gideceğim."

"DARP" ASILSIZ

Aksaray'daki iddialarla başlayan süreçte yeni bir detay daha ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre savcılığa giderek otizmli çocuklardan birisinin kendi çocuğuna zarar verdiği yönünde bir şikâyette bulundu. Bunun üzerine savcılık bu iddiayı incelemek üzere harekete geçti. Şikâyetçinin iddiasında geçen olay yeri ve saatinde o bölgeyi gösteren bütün kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede böyle bir saldırının yapılmadığı, iddianın doğru olmadığı tespit edildi.

DERSE GELDİLER

Aksaray'da 'yuhalandıkları' iddia edilen özel eğitim öğrencileri, dün sabah okula gelerek derslerine girdi. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu'nun pazartesi günü Aksaray'daki okulda inceleme yapacağı belirtildi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda 'yuhalandığı' iddiasına ilişkin, Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını açıkladı. Olayın çok üzücü olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi: "Okulun yöneticisi, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturmayla ilgili de hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Aslında kamuoyunun gündemine gelmeden, henüz basında yer almadan biz bazı tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okul yönetimiyle, okulla ilgili, okuldaki o yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi henüz basına düşmeden zaten almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için de Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz."

(Ahaber)