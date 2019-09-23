Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de...

Açelya Akkoyun’un moderatörlüğünde, her gün değişen konu ve uzman konuklarıyla gündüz kuşağının en renkli ve sohbeti keyifli programı sizleri bekliyor.

60 dakika boyunca sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.

Açelya Akkoyun’un sunumuyla “Akla Takılanlar” 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 15.00’te 360’ta!