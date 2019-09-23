23 Eylül 2019 Pazartesi 10:52:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:54:05
Akla Takılanlar Hafta içi her gün 15.00'te 360 TV'de...
Ekranların sevilen yüzü, Açelya Akkoyun “Akla Takılanlar” programı ile hafta içi her gün 360 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
Açelya Akkoyun’un moderatörlüğünde, her gün değişen konu ve uzman konuklarıyla gündüz kuşağının en renkli ve sohbeti keyifli programı sizleri bekliyor.
60 dakika boyunca sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.
Açelya Akkoyun’un sunumuyla “Akla Takılanlar” 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 15.00’te 360’ta!
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