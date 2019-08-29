Akıllanmıyor!

İstanbul TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde 23.30 sıralarında iddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş’in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerlere çarptı. Daha sonra yol kenarındaki taşa takılıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklete vuran otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi.

DİĞER SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Önlerinde meydana gelen kazayı gören 2 otomobil sürücüsü de ani fren yapınca, araçlar birbirine girdi. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette, ikisi de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

‘BİRBİRİYLE YARIŞIYORLARDI’

Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş’in, geçtiğimiz şubat ayında Bahçelievler’de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. Kazayı gören bir kişi, “Makas ata ata 2 araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı” dedi.

Takla atana araçtan sağ çıkan sürücü Muhammed Emin Yetişmiş, ‘ambulansla’ hastaneye yetiştirildi.

Yetişmiş’in ambulansa yol vermediği anlar, böyle görüntülenmişti.