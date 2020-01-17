Akılalmaz olay! 5 yıllık kocasını göz damlasıyla öldürdü

ABD'de kocasını göz damlasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Lana Clayton adlı kadın mahkeme tarafından, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 53 yaşındaki Lana Clayton adlı kadın, Temmuz 2018’de şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinin içeceklerine göz damlası eklemeye başladı.

Üç gün boyunca bu şekilde içecekler tüketen Steven Clayton, 21 Temmuz 2018'de fenalaşarak can verdi. Kocasını merdivenlerin önünde bulan kadın polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

64 yaşındaki adama yapılan otopside vücudunda göz damlalarında bulunan ve aşırı dozda maruz kalındığında sinir sistemine zarar veren ‘tetrizolin’ maddesi görüldü.

Lana Clayton ile eşi 5 yıldır evliydi.

İlk ifadesinde kocasının vertigo rahatsızlığı olduğunu ve bu yüzden düşerek ölmüş olabileceğini söyleyen kadın, otopsi sonrasında her şeyi itiraf etti.

Kocasından şiddet gördüğü için onu ‘rahatsız etmek istediğini’ söyleyen Lana Clayton, göz damlasının ölüme yol açacağını düşünmediğini ileri sürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Lana Clayton’la ilgili karar duruşması dün gerçekleştirildi. Clayton’ın avukatı, müvekkilinin gördüğü fiziksel ve cinsel şiddet nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, yaptıklarından ötürü de pişmanlık duyduğunu savundu.

Ancak mahkeme heyeti avukatın savunmasını yeterli görmedi ve Clayton’ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.