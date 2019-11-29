Akılalmaz kaza! Odun keserken boğazını kesti!
Samsun'da ağaç motoru ile odun keserken kazara kendisini boğazından kesen bir kişi ölümden döndü. Komşusuna yardım etmek isterken boğazından yaralanan Osman Topbaş (56) tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde, bugün öğleden sonra akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre kanlar içinde kalan Topbaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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